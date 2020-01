Berenbostel/Stelingen

Die Grundsteinlegung des Badeparks, die Verlängerung der Tempo-30-Zone an der Engelbosteler Straße in Stelingen, der Neubau der Stelinger Grundschule und viele neue Projekte im Programm Soziale Stadt am Kronsberg: „Es gibt mit dem Rückblick auf 2019 einige Gründe, sich zu freuen“, sagte der stellvertretende Ortsbürgermeister Dieter Roggenkamp ( SPD) beim Neujahrsempfang des Ortsrats Berenbostel/ Stelingen.

Gemeinsam mit Hendrik Dannenbrink ( CDU) vertrat er am Sonntag den verreisten Ortsbürgermeister Gunther Koch. Mehr als 100 Vertreter aus 37 Vereinen und Verbänden waren der Einladung in die Schützensportstätte an der Corinthstraße gefolgt.

Zur Galerie Blick zurück und nach vorn: Mehr als 100 Vertreter aus 37 Vereinen und Verbänden sind beim Neujahrsempfang des Ortsrats Berenbostel/Stelingen zusammengekommen.

Viele Vorhaben für 2020

Auch für das Jahr 2020 seien bereits viele Projekte in Vorbereitung, so Roggenkamp. So werde etwa der Werner-Baesmann-Park samt Sozialzentrum umgestaltet. Als wichtiges Ereignis wertete er den kürzlich unterschriebenen Vertrag zur Abstufung der Landesstraße 382. Der könnte nach 50 Jahren den Durchbruch für den Bau einer Verbindungsstraße nach Langenhagen bedeuten, so Roggenkamp.

Altbürgermeister Wolfgang Galler erinnerte in seiner Rede an die Vorgeschichte des Campus in Garbsen Ende der Sechzigerjahre. Dabei betonte er auch das Potenzial Berenbostels: Mit viel Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten vereine der Stadtteil viele Faktoren, die interessant seien für die Studenten.

Daher sollten Politik und Verwaltung auch zukünftig die Verlängerung der Stadtbahn über den neuen Campus Maschinenbau bis nach Berenbostel im Blick behalten, so der 80-Jährige. „Das ist ein entscheidender Vorteil für die ganze Stadt.“

Engagement der Vereine ist wichtig

Bei allem Positiven gäbe es auch aktuelle Probleme, so Galler – vom Mangel an bezahlbarem Wohnraum bis zur Altersarmut. Er würdigte zwar das Engagement der örtlichen Vereine, Verbände und der Kirchen – „doch ohne Mittel von Kommunen, Land und Bund können wir diese Herausforderungen nicht bewältigen“.

Begleitet wurde der Empfang von den Garbsener Sternsingern. Sie überbrachten ihren Segen „Christus Mansionem Benedicat“ –„Christus segne dieses Haus“ – und sammelten für die diesjährige Aktion. Allein beim Neujahrsempfang kamen 766,62 Euro zusammen.

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz