Altgarbsen

Es ist Punkt 16.30 Uhr, als Jörg Stelter, Gerätewart der Garbsener Feuerwehr, den Schalter umlegt – und die Lichter an der großen Tanne am Kastanienplatz leuchten. Der mehr als zehn Meter hohe Baum, der bis vor Kurzem noch im Garten von Carry Schröder in der Calenberger Straße stand, schmückt in den nächsten Wochen den Platz im Herzen Altgarbsens. Die Sänger der Vereinigten Liedertafel ließen mit „Oh Tannenbaum“ dazu das wohl passendste aller Weihnachtslieder erklingen, begleitet vom Bläserchor der Stephanus-Gemeinde.

Viele Helfer packen mit an

Das „Kerzeanzünden“ ist eine kleine Tradition: Seit 2008 organisieren der Ortsrat Garbsen und zahlreiche Mitstreiter die Aktion, für die viele Helfer mitanpacken. Die Garbsener Feuerwehr hatte die Tanne gefällt und zum Kastanienplatz transportiert. Drei der Kameraden hatten auch die vielen Lichter angebracht, die den Baum nun zum Funkeln bringen. Und ein Team des TuS Garbsen bot Gegrilltes und Getränke an. Der Erlös kommt der Fußballjugend zugute.

Von Jutta Grätz