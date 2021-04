Heitlingen

Der Osterhase kommt in diesem Jahr mit der Vespa – zumindest in Garbsen. Streng genommen ist es eine Osterhäsin auf Rädern, wenn Claudia Brehm  am Karsonnabend ab 10 Uhr in einem Ganzkörperanzug verkleidet durch die Garbsener Stadtteile unterwegs sein wird. Mit dabei sind drei Freundinnen.

Im Gepäck hat Brehm, die im Kindergarten Heitlingen arbeitet, dann neben Schokolade in Osterkörbchen auch 100 „Osterrollen“ – gemalte und zusammengerollte Kunstwerke mit Bildern und Botschaften von den Kindern der Heitlinger Tagesstätte.

Diese Osterkörbchen verteilen die verkleideten Freundinnen aus Heitlingen. Quelle: Gerko Naumann

„Mir gefiel die Nikolausaktion des Vespaclubs Hannover so gut, da habe ich überlegt, wie wir Kindern und Erwachsenen in Garbsen zu Ostern eine Freude bereiten können“, so Brehm. Wer die Osterprozession sehen und eine Überraschung erhalten möchte, sollte die Augen offen halten. Die Tour startet in Berenbostel, führt über Stelingen und den Gutshof Heitlingen nach Osterwald, Meyenfeld und bis nach Horst.

Von Torben Ritzinger