Osterwald

Seit 1987 wohnt Renate Wilhelms direkt an der Hauptstraße 372 in Osterwald Oberende. Und seit dieser Zeit hat der Verkehr auf der Straße immer weiter zugenommen. „Wenn ein Lkw vorbeifährt, kann ich genau sagen, wann es ,Rumms‘ macht“, sagt sie. In einem Schreiben an den Ortsrat Osterwald hat Wilhelms im Juni Situationen geschildert, in denen es nicht nur laut ist, sondern für Fußgänger und Radfahrerinnen auch gefährlich wird.

Als Lösung für die Situation kursiert im Ortsrat derzeit der Vorschlag, im schlecht einsehbaren Kurvenbereich der Hauptstraße mit der Straße Vor der Stauriede ein Halteverbot einzurichten. Dann würden Traktoren und Lkw besser aneinander vorbeikommen, heißt es in der Begründung. Gegen diesen Vorschlag regt sich allerdings Widerstand. Anwohner Jürgen Schmalstieg hat eine Unterschriftenaktion angestoßen. Auch Wilhelms hat unterschrieben.

Geparkte Autos sorgen für Sicherheit

Derzeit bremsten einzig die Autos, die am Fahrbahnrand geparkt sind, den Verkehr auf den Straße aus und sorgten dafür, das landwirtschaftliche Fahrzeuge und Lkw nicht ungebremst über die relativ gerade Hauptstraße rauschen, sagt sie. „Das führt zumindest zu ein wenig Sicherheit und einer Geschwindigkeitsbegrenzung.“

Lesen Sie auch: Baustelle Hauptstraße: Osterwalder Anwohner verlangen Informationen

Auch Schmalstieg hält das Halteverbot für falsch. „Das würde dazu führen, dass die Fahrzeuge frühzeitig beschleunigen, das bedeutet mehr Lärm und gefährliche Situationen für Radfahrer und Fußgänger“, sagt er. In der Straße Vor der Stauriede wohnten zudem viele Familien mit Kindern. „Die kommen dann gar nicht mehr über die Straße“, so der Anwohner. Außerdem fehlten ohnehin an der Straße schon zahlreiche Parkplätze. „Ein Halteverbot würde dieses Problem weiter verschärfen.“

Seit Jahren dürfen die Bürger in Osterwald Unterende ihren Grünschnitt nicht mehr an der Hanosanstraße ablegen. Das soll sich ändern. Quelle: Linda Tonn

Anwohner wünschen sich Grüngutannahme in Unterende Bürgerinnen und Bürger in Osterwald Unterende wollen ihren Grünschnitt wieder im Ort abgeben können und fordern deshalb, die Fläche an der Hanosanstraße in Unterende, auf der derzeit nur landwirtschaftliche Betriebe und die Stadt Garbsen Grünabfälle abladen dürfen, auch für Privatleute zu öffnen. „Wir haben die Fläche, und der Bürger braucht sie“, sagt Anwohner Helmut Mädje. Der Kompostplatz war im Jahr 2008 für private Anlieferer geschlossen worden. Damals wollte die Stadt die Kosten für das Aufsichtspersonal nicht mehr tragen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten Bürgerinnen und Bürger an ausgewählten Sonnabenden im Herbst und Spätwinter ihre Grünabfälle dort abladen. In der Begründung verwies der damalige Bürgermeister Alexander Heuer auf den gerade neu geöffneten Wertstoffhof am Heinrich-Nordhoff-Ring. Außerdem nahmen Landwirte in Frielingen und Berenbostel Grünschnitt entgegen. Schon damals regte sich bei den Osterwaldern Widerstand gegen diese Entscheidung. „In diesem Jahr hatte auch noch die Grüngutannahmestelle in Frielingen geschlossen“, sagt Mädje. „Jetzt müssten wir entweder nach Schloß Ricklingen oder bis nach Osterwald fahren.“ Der Maschinenring hat Anfang Juli eine Sammelstelle an der Burgstraße in Schloß Ricklingen eröffnet. Sie ist sonnabends von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. „Die einfachste Lösung für uns wäre, wenn man die Annahmestelle in Osterwald einfach wieder öffnet“, so Anwohner Mädje.

Mehr als 30 Anwohnerinnen und Anwohner haben die Unterschriftenliste unterzeichnet. Sie liegt nun bei der Stadt Garbsen. „Wir hoffen, dass wir damit auf das Problem aufmerksam machen können“, sagt Wilhelms. Denn durch ein Haltevebot würde der Lärm vor ihrem Küchenfenster weiter zunehmen. „Und Unfälle sind dann auch vorprogrammiert.“

Tempo 30 in der Kurve?

Was sich Wilhelms auch vorstellen kann, ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde im Kurvenbereich. Außerdem fordert sie eine Querungshilfe, um sicher über die Straße zu gelangen. „Tempo 30 wird es hier an dieser Stelle wahrscheinlich nicht geben können“, sagt Norbert Gehrke, der neben Wilhelms an der Hauptstraße wohnt und die Probleme kennt. Gehrke ist Mitglied der SPD und will sich im September zum Ortsbürgermeister für Osterwald und Heitlingen wählen lassen.

Von Linda Tonn