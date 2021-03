Osterwald

Gastronomen gehören ganz sicher zu den Leidtragen der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Kontaktbeschränkungen. Gleiches gilt für Sportvereine, bei denen der Betrieb fast völlig zum Erliegen gekommen ist. So gesehen hat es Pawel Daniluk gleich doppelt getroffen: Er führt seit 2019 die Vereinsgaststätte des SV Wacker Osterwald und sagt: „Im Moment läuft fast gar nichts.“

Um überhaupt noch Einnahmen zu haben, bietet Daniluk in der Wacker Klause Essen zum Mitnehmen an. Gerade am Wochenende, sagt er, nehmen das auch immer mehr Vereinsmitglieder an. Sie rufen in der Gaststätte an und ordern Spätzle, Salat, Schnitzel, Currywurst oder Panini zum Abholen. „Von den Einnahmen allein kann ich aber nicht leben“, sagt Daniluk. Deshalb hat der 40-jährige Berenbosteler noch einen zweiten Vollzeitjob angenommen und arbeitet „nebenbei“ als Koch in einem anderen Restaurant.

Wirt kickt selbst bei den 2. Herren

„Deswegen falle ich bei den staatlichen Hilfen leider durchs Raster, weil ich nicht mehr überwiegend selbstständig tätig bin“, sagt Daniluk. Er brauche das zusätzliche Gehalt aber, um seine Familie zu versorgen, sagt der Wirt, der in normalen Zeiten in der 2. Mannschaft des SV Wacker kickt.

In der Vereinsgaststätte Wacker Klause gibt es derzeit nur Speisen zum Mitnehmen. Quelle: Gerko Naumann

Der Verein hat nach einer Vakanz lange nach einem passenden Betreiber der Wacker Klause gesucht und will ihn jetzt nicht verlieren, sagt der Wacker-Vorsitzende Michael Koch. Daher hat der Vorstand beschlossen, Daniluk die Pacht für die Klause während des gesamten Lockdowns zu erlassen. Dabei geht es dem Verein selbst so schlecht wie schon lange nicht mehr. „Wir haben in den vergangenen Monaten 20 Prozent unserer Mitglieder verloren“, sagt Koch. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Von einst 1300 Sportlern sind noch 1050 übrig geblieben. „Wegen der wegfallenden Beiträge werden wir den Gürtel künftig enger schnallen müssen.“

Nicht alle Mitglieder sind wegen der Sportpause in der Corona-Pandemie ausgetreten, räumt Koch ein. Ein Teil habe dem Verein schon vorher wegen der langwierigen Reparatur der Karl-Heinz-Priebe-Halle den Rücken gekehrt. Gleichzeitig gibt es kaum Neueintritte – beziehungsweise genau einen seit Anfang November. „Ein Mann ist neu in der Tennissparte. Das ist eine Individualsportart, die weiter ausgeübt werden darf. Ich werde ihn persönlich mit einem Blumenstrauß begrüßen“, sagt Koch mit einer Prise Galgenhumor.

Der brandneue Kunstrasenplatz des SV Wacker Osterwald wurde bisher noch nicht von den Fußballern genutzt. Quelle: Gerko Naumann

Besonders kurios vom Lockdown betroffen sind hingegen die Fußballer des SV Wacker. Sie haben im vergangenen Herbst einen neuen, 340.000 Euro teuren Kunstrasenplatz bekommen. Der ist nach der offiziellen Eröffnung noch genau einen Tag lang von den Hobbykickern genutzt worden. Dann kam das Verbot für Mannschaftssportarten – und der jahrelang ersehnte, quasi unbespielte Platz ist seitdem gesperrt.

Hoffnungen ruhen auf dem Sommer

Trotz aller Rückschläge und Probleme lassen aber weder Daniluk noch Koch die Köpfe hängen. Beide hoffen auf sinkende Infektionszahlen und mehr Freiheiten, wenn der Sommer kommt. Im vergangenen Jahr habe der Verein erstaunlich gute Erfahrungen gemacht, als auch die Hallensportler ins Freie umgezogen seien, sagt Koch. „Handballer, Fußballer, die Zumba-Damen, Erwachsene und Kinder – alle haben hier mit Abstand und im Freien ihren Sport getrieben, das war ein Bild für die Götter.“

Info: Speisen können bei Pawel Daniluk von der Wacker Klause dienstags bis freitags unter der Telefonnummer (0176) 20765327 zum Abholen vorbestellt werden. Die Speisekarte und die genauen Öffnungszeiten sind auf der Facebook-Seite der Sportbar zu finden.

