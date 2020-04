Osterwald

Die Polizei Garbsen hat am Sonnabend einen 30-jährigen Autofahrer angehalten, der zuvor Kokain und Amphetamine konsumiert hatte. Der Mann geriet gegen 19.50 Uhr in eine Kontrolle an der Hauptstraße in Osterwald Unterende. Dabei stellte sich erschwerend heraus, dass er gar keinen Führerschein hat. Der Garbsener muss sich deshalb demnächst in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Drogenkonsum stellt zudem eine Ordnungswidrigkeit dar, teilt die Polizei mit.

Von Gerko Naumann