Osterwald

Zwei verantwortungsbewusste Autofahrerinnen haben am Freitagabend geholfen, einen betrunkenen Fahrer aus Braunschweig zu stoppen. Die Frauen waren nach Polizeiangaben mehrere Kilometer von Stelingen bis Berenbostel hinter dem schwarzen SUV der Marke Hyundai hergefahren. Sie hatten die Schlangenlinienfahrt des Betrunkenen beobachtet und bemerkt, dass der Wagen mehrfach in den Gegenverkehr gesteuert worden war. Schließlich alarmierten sie die Polizei.

Zeuginnen lotsen die Polizei

Die Frauen lotsten die Besatzungen mehrerer Streifenwagen gegen 21.30 Uhr bis zur Osterwalder Straße. Dort verlor der 61-jährige Braunschweiger offenbar völlig die Kontrolle über seinen Wagen, er rammte einen geparkten VW Lupo und versuchte vergeblich zu fliehen. „Er schwankte im Gehen und musste zwischenzeitlich gestützt werden, damit er nicht hinfällt“, schreibt die Polizei.

Anzeige

Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Sanitätspersonal musste eine Blutprobe entnehmen. Der Führerschein wurdet beschlagnahmt. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer den schwarzen SUV mit Braunschweiger Kennzeichen gesehen hat oder von ihm in Gefahr gebracht worden ist, wendet sich an die Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7074515.

Von Markus Holz