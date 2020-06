In der Corona-Krise müssen Künstler in Garbsen kreativ werden. Anna Beisse-Munemo und Caleb Munemo haben ihre neueste Skulpturen-Ausstellung deshalb in den eigenen Garten im Stadtteil Auf der Horst verlegt. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Shona-Skulpturen aus Serpentin und anderen Gesteinen.