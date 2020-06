Havelse

Erneut haben Unbekannte in Garbsen einen Papiercontainer angezündet. Nun ermittelt die Polizei nach einem Fall in Havelse. Dort haben Unbekannte am Sonntag gegen 18.50 Uhr einen Container an der Hannoverschen Straße in Brand gesetzt. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 1000 Euro. Sie suchen Zeugen. Diese melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei eine Reihe ähnliche Taten in Garbsen-Mitte und Auf der Horst registriert.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Gerko Naumann