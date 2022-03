Auf der Horst

Ein dankbares Publikum und ein motiviertes Orchester: Nach zwei Jahren fast vollständiger Corona-Pause ist mit dem Frühlingskonzert in der Aula des Schulzentrums im Stadtteil Auf der Horst am Sonntag ein wichtiges Stück Kultur nach Garbsen zurückgekehrt – wenn auch noch verbunden mit vielen Hygienemaßnahmen. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch für viele der Musikerinnen und Musiker auf der Bühne war es das erste Konzert seit Monaten oder sogar Jahren.

Vor dem Auftritt kribbelt es

Das galt auch für Helmut Schäfer aus Hannover-Linden und seine Tochter. Sie spielt Saxophon beim Salonorchester Garbsen „Pardon? Salon!“, dass den Auftakt macht, und ist Berufsmusikerin. „Deshalb ist sie ja eigentlich Profi, aber heute hat es auch bei ihr gekribbelt vor dem Auftritt“, sagte Schäfer.

Das Frühlingskonzert ist zurück: 200 Zuhörerinnen und Zuhörer genießen die Musik. Quelle: Gerko Naumann

Dieses Kribbeln spürte auch Stefanie Hirschka, Vorsitzende des Akkordeon-Orchesters Osterwald, das seinen Auftritt nach der Pause hatte. „Wir haben wegen der Corona-Regeln nur ein einziges Mal in den vergangenen Monaten geprobt“, verriet Hirschka. Zum Glück spielten die Musikerinnen und Musiker jedoch schon seit vielen Jahren zusammen, deshalb sitze das Programm relativ sicher. „Und wenn jemand heute einen schiefen Ton findet, darf er ihn behalten“, sagte Hirschka und lachte.

Bürgermeister: Richtige Entscheidung

Bei seiner Begrüßung räumte Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano ein, dass innerhalb der Verwaltung ausgiebig diskutiert worden sei, ob ein Konzert dieser Größe sicher ist. „Aber es war die richtige Entscheidung zu sagen: Mit entsprechenden Hygienemaßnahmen sind Konzerte in Garbsen wieder möglich“, sagte Provenzano. Er hoffe, dass es der Auftakt einer Reihe von vielen gut besuchten Kulturveranstaltungen in der Stadt in diesem Jahr wird.

Dieser Platz bleibt bitte frei: Sigrid Ullmann vom Team Kultur der Stadt Garbsen verteilt Schilder. Quelle: Gerko Naumann

Für die Umsetzung der Corona-Regeln sorgten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams Kultur und Sport der Stadt Garbsen rund um Sigrid Ullmann. Sie kontrollierten die Impfnachweise der Besucher und verteilten Zettel mit der Aufschrift: „Dieser Platz bleibt bitte frei!“, um die Abstände zu wahren. So fühlten sich die größtenteils älteren Besucherinnen und Besucher sicher, sagte Ullmann und ergänze: „Die Menschen lechzen nach so langer Zeit geradezu nach Kultur.“