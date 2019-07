Horst

Ratsherr Günther Petrak (Unabhängige) hat es selbst erlebt: Kürzlich war er auf einer großen Beerdigung auf dem Friedhof in Horst, zahlreiche Besucher kamen mit dem Auto und parkten an beiden Seiten der Straße Am Kahlen Berg bis hin zum Sandweg am Straßenende. Als es einem Besucher der Beerdigung schlecht ging, wurden Sanitäter alarmiert. Doch der Rettungswagen kam nicht durch.

Neuer Parkplatz könnte Abhilfe schaffen

„Wir beobachten das schon seit vielen Jahren und versuchen, gemeinsam mit allen Fraktionen Veränderungen zu erreichen“, sagt Petrak. Da es auch Beschwerden von Anwohnern gibt, wenn diese wegen der vielen parkenden Autos kaum noch aus ihren eigenen Ausfahrten herausfahren können, müsse nach Ansicht der Politik eine Alternative gefunden werden. „Wir schlagen daher vor, eine neue Parkfläche nördlich der Straße Im Stühe zwischen Friedhof und Sportplatz zu schaffen“, sagt Petrak. Damit sollten die Straße und die Bürger entlastet werden. Der südliche Bereich der Straße Im Stühe ist als Bebauungsgebiet vorgesehen.

Breiten Konsens aller Fraktionen erreichen

„Ich werde auch noch mal eine Anfrage stellen, was die Verwaltung im Hinblick auf die Situation vorschlägt und eventuell zu unternehmen gedenkt“, so Petrak weiter. Er möchte sich gar nicht ausmalen, was geschehen könnte, wenn bei einem Brand parkende Autos die Feuerwehr behindern. „Und wenn die Baugebiete kommen, wird es noch enger“, befürchtet der Ratsherr. Er möchte einen breiten Konsens aller Fraktionen erreichen. Die Schaffung neuen Parkraums sei die sinnvollste Lösung.

Problem ist der Verwaltung bekannt

Der Stadt ist das Problem bekannt. Weil es keinen ausreichend großen Friedhofsparklatz gibt, ist besonders bei Bestattungen der nähere Bereich des Friedhofs durch parkende Autos stark belastet. „Leider werden dabei häufig Verkehrsverstöße begangen, was sicherlich auch mit der besonderen emotionalen Situation der Trauernden zusammenhängt“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange. Das verkehrswidrige Zuparken von Feuerwehr- und Rettungswegen sei jedoch kein Kavaliersdelikt und nicht hinnehmbar.

Stadt will Verkehr stärker kontrollieren

Die Verwaltung wird daher den ruhenden Verkehr hinsichtlich der Freihaltung von Rettungswegen verstärkt kontrollieren, wie diese mitteilt. Auch die Verwaltung sehe es so, dass zusätzliche Parkflächen auf Privatgelände zu einer erheblichen Entspannung der Verkehrs- und Parksituation auf den öffentlichen Straßen führen würde. „Das ist um so wichtiger, da die südlich der Straße Im Stühe geplante Wohnbebauung generell Anlass dazu gibt, die dortige Straßensituation zu überdenken“, heißt es vonseiten der Stadt.

Der Friedhof in Horst wird von der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld betrieben. Dort werden Verstorbene aus den drei Ortsteilen und gelegentlich auch aus Schloß Ricklingen beerdigt. Der Friedhof wurde um 1900 eingerichtet.

Von Anke Lütjens