Garbsen-Mitte

Die Weihnachtsdekoration ist schon wieder in Kisten verpackt, „für Silvester dekorieren wir aber erst ab dem 30. Dezember“, sagt Manuel Kressler. Zum Jahresende soll in den Räumen des Tanzcentrum Kressler im Shopping Plaza gefeiert werden. Doch statt wie bislang für die Kunden der Tanzschule einen Abend mit Showeinlagen und Programm zu organisieren, setzt der Familienbetrieb in diesem Jahr auf ein neues Konzept.

Party mit Büffet

„Wir laden zu einer Party für Jedermann mit einem großen Silvesterbüffett“, sagt Kressler. Dieses Konzept habe im vergangenen Jahr schon in Neustadt überzeugt. Dort betreibt Kresslerseit Herbst 2018 einen weiteren Standort, das Penthouse. Man habe dort etwas Neues ausprobieren wollen, sagt Kressler.

„In Garbsen haben wir zu Silvester bislang alle zwei Jahre nur eine klassische Tanzveranstaltung angeboten.“ Das heißt, Walzer, Cha-Cha-Cha und Discofox standen bei den Gästen im Vordergrund. Die Veranstaltung richtete sich vor allem an die Kunden des Tanzcentrums.

Das soll in diesem Jahr anders sein: Kressler hat sich mit dem Restaurant Felix zusammengetan. Dessen Besitzer Erdem Gül serviert ein Büfett mit verschiedenen Vorspeisen wie Kürbissuppe, Couscous und Ziegenkäse, als Hauptgericht gibt es unter anderem norwegisches Skreifilet oder Boeuf Bourguignon. „Ich denke, da ist für jeden etwas dabei“, sagt Kressler. Um die Getränke kümmert sich der Barmann der Tanzschule.

120 Karten sind bereits verkauft

120 Karten sind derzeit für die Party verkauft worden. „Es ist für uns ein Experiment in Garbsen“, sagt Organisator Kressler. 100 Personen seien die Untergrenze gewesen. „Hätten wir weniger Karten verkauft, hätten wir die Party abgesagt.“ Allerdings habe man immer noch viel Platz – auch für Kurzentschlossene. „Von den angepeilten 150 Gästen sind wir ja nicht mehr weit entfernt“, so Kressler, der immer wieder betont, dass sich die Party an jeden Interessierten richtet.

Kressler glaubt, dass das Partykonzept auch in Garbsen erfolgreich sein kann – das habe sich auch bei der sogenannten White Night Anfang August gezeigt. „Hier fehlt eine Disko und ich denke, es gibt viele, die zum Feiern nicht unbedingt nach Hannover fahren wollen.“ In der Tanzschule sei ausreichend Platz – zudem habe man um Mitternacht einen guten Blick auf das Feuerwerk. „Wenn es nach uns geht, wollen wir regelmäßig so eine Silvesterparty ausrichten“, sagt Kressler. „Vielleicht auch im Wechsel mit einer Veranstaltung, bei der klassische Paartänze im Mittelpunkt stehen.“

Info: Karten für die Silvesterparty im Tanzcentrum Kressler kosten 109 Euro und können im Internet bis einschließlich Montag, 30. Dezember, 14 Uhr unter www.kressler.de bestellt werden.

Von Linda Tonn