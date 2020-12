Berenbostel

„Sauerei“, „bodenlose Frechheit“, „mir fehlen die Worte“: Das sind nur einige, noch eher gemäßigte Reaktionen in einer Facebook-Gruppe auf eine Meldung der Polizei Garbsen vom vergangenen Wochenende. Darin stand, dass Unbekannte den Rollator einer 90-jährigen Frau aus Berenbostel aus deren Hauseingang gestohlen hatten. Diese reichlich sinnlose Tat hat viele HAZ- und NP-Leser bewegt – darunter auch Patricia Schnebel.

Die 28-Jährige aus Berenbostel wollte sich aber nicht nur empören, sie hat sofort gehandelt. „Mir fiel direkt beim Lesen ein, dass der Rollator meiner verstorbenen Oma noch im Keller meiner Tante stand“, sagt die dreifache Mutter. Noch am Sonntag machte sie sich auf den Weg und holte die Gehhilfe ab. Dann rief sie bei der Polizei in Garbsen an und teilte den Beamten mit, dass sie den Rollator gern der bestohlenen Seniorin übergeben würde.

Im Streifenwagen zur Übergabe

Am Telefon versprachen die Polizisten Schnebel zunächst, ihre Telefonnummer an die 90-Jährige weiterzugeben. Doch dann ging es plötzlich ganz schnell: „Die Beamten riefen mich zurück und boten mir an, mich im Streifenwagen zu der Dame zu fahren.“ Schnebel machte mit und so kam es noch am Sonntag zu einem Überraschungsbesuch bei der 90-Jährigen.

„Ich war selbst mega aufgeregt und habe das mit Nikolaus-Witzen überspielt“, berichtet Schnebel von dem Treffen. Der älteren Dame sei anzusehen gewesen, wie dringend sie auf die Gehhilfe angewiesen ist. „Ihr kamen fast die Tränen vor Rührung. Sie hat sich irre gefreut, das fand ich richtig süß“, sagt die Berenbostelerin.

Viele Leser wollen Seniorin helfen

Die 28-Jährige war zwar die schnellste Rollator-Spenderin, aber bei Weitem nicht die einzige mit einem solchen Angebot. Mehrere weitere Facebook-User boten spontan an, eine Gehhilfe abgeben oder kaufen zu wollen. Auch in der HAZ/NP-Redaktion meldeten sich Leser, die der 90-Jährigen in ihrer misslichen Lage helfen wollten.

Eine solche Welle der Hilfsbereitschaft nach einer Straftat sei absolut ungewöhnlich, sagt Annemarie Blume, Kontaktbeamtin bei der Polizei in Garbsen. „Das liegt vermutlich auch daran, dass sich viele in der Corona-Krise besonders um ältere Menschen sorgen. Das ist eine wirklich nette Geste“, sagt sie.

Von Gerko Naumann