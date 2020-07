Garbsen-Mitte

Vom Dach des Hörsaalgebäudes hat man einen guten Überblick über den neuen Campus Maschinenbau der Leibniz-Universität in Garbsen. Mit dem Produktionstechnischen Zentrum Hannover (PZH) im Rücken blickt Peter Nyhuis auf die im September 2019 eröffneten Gebäude: die Forschungstrakte, die Mensa, das Ilse-Knott-ter-Meer-Haus für die Studenten. Seit dem 1. Juli ist er Dekan der Fakultät für Maschinenbau. Turnusgemäß ist das Amt, das bis dahin Jörg Wallaschek innehatte, für vier Jahre neu besetzt worden.

Nyhuis ist Leiter des Instituts für Fabrikanlagen und Logistik (IFA), das als Teil des PZH schon lange in Garbsen angesiedelt ist. Die Stadt ist dem Maschinenbauer nicht unbekannt, und auch der Antrittsbesuch bei Bürgermeister Christian Grahl ähnelt eher einem Treffen unter Freunden.

Radschnellweg und Stadtbahnanschluss

„Die Zusammenarbeit mit der Stadt Garbsen ist immer konstruktiv gewesen“, sagt der neue Dekan. Und weil sie so gut ist, hat er direkt ein paar Wünsche auf dem Zettel: Der Campus müsse noch besser an das Stadtbahnnetz angeschlossen werden, die Bushaltestellen haben noch keine Häuschen, und langfristig wäre der Radschnellweg als Verbindung nach Hannover wünschenswert.

„Der Campus ist noch nicht fertig“, sagt Nyhuis. Im Dezember habe man mit den Arbeiten am neuen Forschungsbau Scale begonnen, Richtfest soll im kommenden Jahr gefeiert werden. 2022 beginne man mit der Forschung. „135 neue Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen“, so der Dekan, der sich weiter dafür einsetzen will, am Standort Garbsen ein Forschungszentrum zu errichten.

„Der Campus ist auch mit der Idee einhergegangen, dass sich der Maschinenbau dem Thema Nachhaltigkeit widmet“, sagt Nyhuis. So hat das Dekanat für das kommende Wintersemester 2020/2021 den Klimaschutz zum Jahresmotto erklärt. Zudem ist ein neuer Studiengang Nachhaltige Ingenieurwissenschaft in der Entwicklung. Er soll erstmals zum Wintersemester 2021/2022 angeboten werden. „Wir glauben, dass die Ingenieurwissenschaften ein großes Maß an Verantwortung tragen.“

Auch die als Nächste neu zu besetzende Professur in der Fakultät soll den Schwerpunkt Nachhaltigkeit haben, kündigt Nyhuis an. Das Thema müsse in der Lehre verankert werden.

Entwicklung der Fläche am Campus

Auch die Garbsener Stadtverwaltung wolle dem Thema Klimaschutz mehr Gewicht geben, sagt Bürgermeister Grahl. Er könne sich vorstellen, in diesem Bereich mit der Universität und dem Campus in Garbsen zusammenzuarbeiten. Auch bei der Entwicklung der Flächen an der Heinz-Haferkamp-Straße setze er auf die Zusammenarbeit mit der Universität. Die Flächen hat die Stadt 2018 mit Unterstützung der Region Hannover gekauft.

Derzeit arbeite man an einem städtebaulichen Konzept, so Grahl. Der Bebauungsplan solle aber möglichst offen sein, sodass die Universität ihre Vorstellungen einbringen könne. „Da soll etwas hin, das zum Campus passt“, so Grahl.

Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Von „unabhängigen Instituten, universitätsaffinem Gewerbe und Erweiterungsmöglichkeiten für studentisches Wohnen“ ist derzeit die Rede. Die Gespräche mit Region und Universität seien auf einem guten Weg.

Becker ist neuer Studiendekan

Wechsel im Studiendekanat auf dem Campus Maschinenbau in Garbsen: Matthias Becker (links) folgt auf Stephan Kabelac. Quelle: Linda Tonn

Auch im Studiendekanat gab es einen Wechsel: Auf Stephan Kabelac ist ebenfalls zum 1. Juli Matthias Becker gefolgt. Er ist Leiter des Instituts für Berufswissenschaften der Metalltechnik. „Enorme Möglichkeiten, aber auch viele Aufgaben“ verspricht sich Becker von der neuen Position. Er wird für die kommenden vier Jahre zuständig für die Lehre am Campus Maschinenbau sein. „Wir wollen den Campus weiter beleben und für eine bessere Verzahnung mit Hannover sorgen“, sagt er.

Von Linda Tonn