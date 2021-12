Garbsen

Diese Flamme hat einen weiten Weg hinter sich: Das Friedenslicht aus Bethlehem leuchtet jetzt auch in Garbsen. Die christlichen Pfadfinder vom Stamm Stephanus haben es in die Kirche der Gemeinde St. Maria Regina in Berenbostel gebracht.

Das Friedenslicht stammt aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. Dort wird es jedes Jahr feierlich entzündet und mit dem Flugzeug nach Wien gebracht. Von dort aus tragen Pfadfinder es seit vielen Jahrzehnten weiter in die Gemeinden.

Licht erinnert daran, sich für den Frieden einzusetzen

Pfarrer Christoph Lindner, der als Pfadfinderseelsorger im Bezirk Hannover tätig ist, und die liturgischen Mitarbeiterinnen betonten, dass das Friedenslicht kein magisches Zeichen ist, das den Frieden herbeizaubern kann. Es erinnere vielmehr an unsere Pflicht, sich für den Frieden einzusetzen, so Lindner.

Das Friedenslicht wird als Zeichen der Hoffnung verstanden, das ausgehend von einer kleinen Flamme sich in Millionen Lichter vermehrt – und so seine Botschaft in die Welt trägt. Auch Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano besuchte die Friedenslicht-Andacht in St. Maria Regina in Berenbostel. Er bedankte sich bei den den Pfadfinderinnen und Pfadfindern für ihren Einsatz bei der Verteilung der Lichter in die katholischen und evangelischen Kirchen.

Von Simon Polreich