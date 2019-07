Meyenfeld/Langenhagen

Zum 1. Januar 2020 werden die Ausbildungen in der Alten-, Kinder- und Krankenpflege zu einer generalistischen Ausbildung zusammengelegt. Aus diesem Grund kooperiert die in Meyenfeld ansässige Pflegefachschule Hannover (PFSH) künftig mit der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen. „Die Kooperation hat für uns eine große Bedeutung“, sagt Schulleiterin Judith Hahne. Die Schüler müssten verschiedene Praktika absolvieren, und bislang habe man nur Partner in der Altenpflege. Die Klinik decke einen großen Bereich der neuen generalistischen Ausbildung mit ab. Am Dienstag haben beide Parteien einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Zur Galerie Für die neue generalistische Pflegeausbildung kooperiert die Pflegefachschule Hannover mit der Paracelsus-Klinik am Silbersee in Langenhagen. Die Schüler können dort künftig einen Teil ihrer Praktika machen.

Im Juni 2017 hatte der deutsche Bundestag eine Reform des Pflegeberufes verabschiedet. Ab dem kommenden Jahr wird sie in der Praxis umgesetzt. Mit dem Berufsabschluss Pflegefachfrau oder Pflegefachmann können Fachkräfte künftig in allen Pflegebereichen arbeiten. „Die neue Generalistik bringt viele Möglichkeiten“, sagt Carl Hahne, Geschäftsführer der Hahne Holding, zu der die PFSH gehört. „Wir sind durch diese Zusammenarbeit für die Zukunft gerüstet.“

Räumliche Nähe wird genutzt

Er sei froh, dass auch die räumliche Nähe zwischen Langenhagen und Garbsen genutzt werden könne, sagt Nils Dettmann, Mitglied der Leitung der Paracelsus-Klinik. „Vom Fachkräftemangel sind wir auch als Krankenhaus nicht verschont“, sagt er. Durch die Reform der Ausbildung bekäme der Beruf eine neue Aufmerksamkeit. „Die Schüler werden zu selbstbewussten und vielseitig einsetzbaren Pflegekräften ausgebildet.“

Die Umstellung auf die generalistische Ausbildung müsse gut vorbereitet sein, sagt Garbsens Bürgermeister Christian Grahl beim Empfang im Innenhof der Schule. „Mit der Pflegefachschule Hannover hat die Paracelsus-Klink einen guten Partner gefunden.“ Damit sei man auf einem richtigen Weg.

Von Linda Tonn