Sie zeigen spektakuläre Experimente, fantastische Phänomene und vor allem, wie unterhaltsam Naturwissenschaft sein kann: Die Physikanten und Co. kommen am Freitag, 13. März, mit ihrer Wissenschaftsshow an den Campus Maschinenbau Garbsen. Ab 18 Uhr sind die Wissenschaftler aus dem Team um Physiker Marcus Weber zu Gast im großen Hörsaal, An der Universität 1.

Unter dem Motto „ Garbsen goes Campus“ können 300 Besucher die 90-minütige Show miterleben, die die Stadt, der Campus und der Freundeskreis Garbsen gemeinsam präsentieren. Der Kartenvorverkauf startet ab sofort. Die Wissenschafts-Entertainer konzipieren ihre Shows fürs Fernsehen, stehen für ihre Auftritte auch auf internationalen Bühnen und sind preisgekrönt.

So witzig kann Physik sein

„Wenn die Physikanten auf der Bühne stehen, knallt’s“, kündigt Stadtsprecherin Christina Lange an. Da macht ein Laserstrahl plötzlich Musik und wird zur Bassgitarre, stabile 200-Liter-Fässer falten sich mit gewaltigem Krach zusammen, und eine Flamme wird in einem rotierenden Zylinder zu einer beeindruckenden Flammensäule.

„Die Physikanten beweisen auch, dass Physik so witzig wie eine Comedy-Show und so packend wie ein Fußballfinale sein kann“, sagt Organisator Eckhard Stasch von der Fakultät Maschinenbau. Physik gelte noch immer als eine Disziplin für Superhirne und sogenannte Nerds, sagt Stasch. „Die Besucher erfahren an einem Abend mehr über Physik als sie je in ihrer Schulzeit vergessen konnten“, verspricht Physikanten-Gründer Weber.

Sie holen die Wissenschaftsshow Physikanten und Co. an den Campus in Garbsen: Roland Scharf (von links), Christina Lange und Eckhard Stasch. Quelle: Jutta Grätz

Garbsener können Campus kennen lernen

Die Show der Physikanten sei eine gute Gelegenheit für die Garbsener, den Campus kennenzulernen“, betonen Stasch und Lange. Wie groß das Interesse der Garbsener am neuen Unistandort sei, habe bereits die Nacht der Wissenschaft im vergangenen Oktober gezeigt. Wir haben viele weitere Ideen“, so Stasch. „Diese ersten beiden Veranstaltungen sind der Anfang.“ Mit der Wissenschaftsshow öffne sich der Campus erneut für die Öffentlichkeit, sagt Roland Scharf, stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreis Garbsen und Leiter des Instituts für Kraftwerkstechnik am Campus. „Das unterstützen wir gern auch finanziell.“

Info:Beginn der Show ist um 18 Uhr im großen Hörsaal des Campus Maschinenbau, An der Universität 1. Einlass ist um 17.30 Uhr. Karten kosten 15, ermäßigt 8 Euro und sind an diesen Vorverkaufsstellen erhältlich: Auf dem Campus im Servicecenter im Haus der Studierenden, in der Stadtbibliothek am Rathausplatz 13, in Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza, im Tui-Reisecenter, Rote Reihe 19, sowie bei Stein Unterhaltungselektronik, Hannoversche Straße 58.

Von Jutta Grätz