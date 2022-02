Berenbostel

Viele Künstler und Kreative können wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger oder auch gar nicht öffentlich auftreten. So wie Kira Leon Urban aus Berenbostel. Die Pianistin hat aus der Not eine Tugend gemacht und veröffentlicht seit Dezember regelmäßig auf Youtube ein kurzes Video mit einem Klavierstück sowie Erläuterungen dazu. „Kira’s Auszeit“ heißt dieser jeweils etwa fünfminütige Podcast.

Erfinderisch ist die in Hamburg geborene und in Großburgwedel aufgewachsene Künstlerin immer schon gewesen. „Ich gebe nie auf“, sagt sie, „Stillstand kenne ich nicht.“ Entsprechend kurz war dann auch die Schockstarre, als Urban aufgrund der coronabedingten „Winterruhe“ Ende 2021 gar nicht mehr öffentlich auftreten konnte. Im Sommer stand sie noch mehrfach auf der Bühne – vor Corona hatte sie bis zu 60 Konzerttermine in ihrem Kalender stehen, einige waren mit viel Vorbereitungen verbunden.

Große stilistische Bandbreite

Quasi von heute auf morgen durfte die an der Folkwang Hochschule Essen, der Pianistenakademie Ansbach sowie der Hochschule für Künste Bremen ausgebildete Musikerin Ende vergangenen Jahres nicht mehr vor Publikum spielen. „Dabei liebe ich das Konzertieren, es erfüllt und erdet mich“, sagt die Berenbostelerin. Ziel- und lösungsorientiert, wie sie es immer schon war, hat Urban eine Lösung gefunden, die ihr über die konzertfreie Phase hinweghilft.

Auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht sie seit Dezember regelmäßig unter dem Titel „Kira’s Auszeit“ mehrminütige Beiträge mit jeweils einem Musikstück „und ein bisschen Smalltalk“, wie Urban ihre Textbeiträge nennt. Die stilistische Bandbreite ist dabei groß und reicht von Filmmusik wie „Forrest Gump“ oder „Star Wars“ über Titel aus dem Jazz-, Rock- oder Popbereich wie „Take Five“ oder „Boogie du Printemps“ bis zu zeitgenössischen Kompositionen, etwa von Ludovico Einaudi oder Giovanni Allevi.

Das Wesen von Musik vermitteln

Ihre große musikalische Bandbreite zeichnet die klassisch ausgebildete Pianistin dann auch aus. Inzwischen sind Urbans Konzertformate auf Crossover und Mischprogramme ausgelegt. „Ich möchte das Wesen von Musik vermitteln, sei es bei Michael Jackson und Freddy Mercury, Wolfgang Amadeus Mozart und Sergeij Rachmaninoff oder auch in einem Kinderlied. Das sei immer ihr Anliegen als Künstlerin, ob sie in Altenheimen, auf Konzertbühnen und Kirchen, bei Ausstellungseröffnungen oder auch privaten Feiern in die Tasten greift.

„Stillstand kenne ich nicht“: Die Pianistin Kira Leona Urban blickt optimistisch in die Zukunft und hofft auf ein baldiges Ende der Corona-Maßnahmen. Quelle: Gert Deppe

Die gleiche Philosophie prägt auch die pädagogische Arbeit von Urban. Seit mehr als 30 Jahren unterrichtet sie Studentinnen und Studenten der Universität Hildesheim in Klavier und Harmonielehre, zudem ist sie an der Musikschule Neustadt als Klavierlehrerin angestellt und saß jahrzehntelang in der Jury beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. „Die meisten meiner Schüler fangen mit sechs an und hören mit 19 auf“, sagt sie, eine Schülerin komme sogar seit mehr als 25 Jahren zu ihr in die Klavierstunde.

Beste Laune bei Musik von Queen

„Ich kann mich gut in Menschen hineinversetzen und beziehe sie in ihrer ganzen Persönlichkeit in meinen Unterricht mit ein“, beschreibt Urban ihren pädagogischen Ansatz. „Und ich lerne auch von meinen Schülern.“ Die Art der Musik sei dabei zweitrangig – „solange sie gut ist und Substanz hat“. So wie beispielsweise „Bohemian Rhapsody“ von der Gruppe Queen. „Bei Queen ist meine Laune am besten“, verrät die Pianistin, die bei dieser Musik ebenso leidenschaftlich über die Tasten wirbelt wie bei einem Prélude von Rachmaninoff.

Eine weitere Leidenschaft ist übrigens Reisen. „Eine Weltreise ist ein großer Traum von mir, ich wollte immer schon alles sehen“, sagt Urban. Eine Idee, wie sie das mit ihrer Liebe zur Musik verbinden kann, hat sie auch schon. „Ich könnte dort, wo ich gerade bin, auch Konzerte geben – am Strand, in einer Bar oder Kirche, auf einem Platz. Und dann weiterziehen.“ Denn für die Berenbostelerin steht auch fest: „Mein Zuhause ist die Musik – und da, wo ich abends einschlafe.“

Von Gert Deppe