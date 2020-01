Auf der Horst

In der Nacht zu Sonnabend ist in der Pegasusgasse in Auf der Horst gegen 3 Uhr ein Pkw in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, stand das Auto beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. Es brannte komplett aus.

Die Ortsfeuerwehr Garbsen war mit zwei Tanklöschfahrzeugen sowie einem Mannschaftswagen im Einsatz. Gegen 4.20 Uhr war der Einsatz beendet. Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn