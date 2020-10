Garbsen-Mitte

Geht es nach Marco Bremermann, hat das Garbsener Zentrum das Potenzial, zu einem hippen Quartier zu werden – inklusive elegantem Vier-Sterne-Hotel mit einer Bar auf dem Dach. Im Ausschuss für Stadtentwicklung hat der Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Müller & Bremermann skizziert, was auf der Fläche zwischen Rathausplatz und Europaallee möglich ist. Die Backsteingebäude, die auf der Präsentation schon lebhafte Formen annehmen, sind allerdings nur ein Entwurf. „Auf dieser Grundlage wird weiter diskutiert“, sagt Bürgermeister Christian Grahl.

Als „gesunden Mix“ bezeichnet Bremermann seine Skizze, die auf der Fläche von 12.500 Quadratmetern eine Bebauung mit fünf Gebäuden vorsieht. Alle können bis zu sieben Stockwerke hoch sein – darin Platz für ein Hotel, kleine Apartments für eine kurze Vermietung, Wohnungen, Büros und Geschäfte. Was in der Stadtmitte entstehen soll, hat der Rat bereits vor Jahren festgelegt. Die Vorgaben: Wohnungen, Parkplätze, ein Hotel und Bereiche für Einzelhandel und Gewerbe.

Fläche wird stückweise beplant

Das Vorhaben soll allerdings nicht mehr komplett geplant werden. „Das städtebauliche Konzept stammt von 2018“, sagt Grahl. Seitdem hätten sich die Verhältnisse in Wirtschaft und Handel stark verändert. „Deshalb gehen wir jetzt modulweise vor.“

Am Kopf der Fläche direkt gegenüber dem Rathaus soll das Hotel mit Tiefgarage stehen. Bremermanns Unternehmen selbst betreibt die Hotelgruppe Überfluss – Vier-Sterne-Häuser mit einer eleganten Ausstattung, mit Spa-Bereich mit Pool, Sauna, Skybar auf dem Dach und internationalem Restaurant im Erdgeschoss. Das Garbsener Hotel soll dieses Konzept haben. Bis zu 122 Zimmer seien möglich, so Bremermann.

Teil der Hotelgruppe soll auch das zweite Gebäude am Rathausplatz sein, für das der Unternehmer sogenannte Serviced Apartments vorsieht. Dabei handelt es sich um möblierte und ausgestattete Wohnungen zwischen 15 und 44 Quadratmetern, in denen bis zu vier Personen untergebracht werden können. „Die Aufenthaltsdauer beträgt zwischen sieben Tagen und sechs Monaten“, sagt Bremermann. Zielgruppe für dieses Konzept seien Unternehmen, die Mitarbeiter für einen begrenzten Zeitraum unterbringen wollen, sowie Messebesucher. 120 solcher Apartments könnten auf dem Rathausplatz entstehen.

Fünf- bis siebenschossige Gebäude entlang der Europaallee: So könnte die Fläche vor dem Rathaus (rotes Gebäude) künftig aussehen. Quelle: Müller & Bremermann

Einzelhandel auf 3600 Quadratmetern

Für die beiden angrenzenden Gebäude sieht der Entwurf bis zu 43 Mietwohnungen zwischen 18 und 45 Quadratmetern vor. Als Mieter hat Bremermann vor allem Studierende des neuen Campus Maschinenbau, Messegäste und Projektmitarbeiter von Unternehmen im Blick. Im Erdgeschoss sollen sich auf 3600 Quadratmetern Einzelhändler ansiedeln. Den Abschluss des neuen Quartiers könnte ein fünfgeschossiges Gebäude bilden, in dem Büros, Arztpraxen und Gastronomie untergebracht sind.

Bremermann betont, dass es sich bei diesen Plänen bislang um Entwürfe handele, die konkrete Architektur der Gebäude werde in einer späteren Phase erarbeitet. „Wir sehen hier eine langfristige Zusammenarbeit mit der Stadt Garbsen“, so Bremermann. Sein Unternehmen wolle nicht nur bauen und verkaufen, sondern die Objekte langfristig im Bestand behalten. Bürgermeister Christian Grahl sagte, ihm käme es bei dem Projekt auf folgende drei Aspekte an: um einen Nutzungsmix aus Hotel, Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnen, um städtebauliche Qualität und unternehmerische Verlässlichkeit.

Bei den Ausschussmitglieder stößt das Vorhaben einer Bebauung rund um ein Hotel auf geteilte Meinungen. „Das schrittweise Vorgehen wird uns voranbringen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel. Parteikollege Martin Fochler erinnerte an den Vorschlag, eine Markthalle am Rathausplatz zu bauen. „Das ist sicherlich in einer modernen Interpretation möglich“, so Bremermann. „Vor 15 Jahren wollten wir noch die große Einkaufspassage – gut dass wir daran nicht mehr festhalten“, sagt Helmut Busjahn ( CDU).

Was plant Röther?

Ob sich in der Neuen Mitte weiteres Gewerbe ansiedeln wird, hängt derzeit von den Plänen eines weiteren potentiellen Investors, nämlich Modepark Röther, ab, der die Flächen hinter dem Kino bebauen will. Man befände sich weiterhin in guten Gesprächen, sagt Bürgermeister Grahl. Auf konkrete Zusagen und Pläne muss die Politik allerdings seit langem warten.

Günther Petrak von den Unabhängigen sieht die Hotel-Pläne skeptisch: „Die Hotels in Garbsen werden hart getroffen, wenn zusätzlich 122 Zimmer entstehen“, sagt er. Diese Größenordnung sei ein Problem. Es müsse genau geprüft werden, wie viele Betten für Garbsen sinnvoll seien, immerhin gäbe es nur wenige Touristen und auch die Zahl der Messegäste nähme ab. Was die Zahl der Hotels anginge sei Garbsen unterversorgt, so Bremermann. „Ich bin davon überzeugt, dass der Standort Garbsen durch diese Ansiedlung attraktiver wird.“

