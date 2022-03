Garbsen

Bei dem bundesweiten Blitzermarathon am Donnerstag hatte sich Niedersachsen zwar nicht beteiligt – in Garbsen führte die Polizei jedoch trotzdem eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Und erwische dabei gleich mehrere Fahrer mit zu schnellem Tempo.

Die Kontrolle fand vor einem Kindergarten in der Leistlinger Straße in Meyenfeld statt. „Zum Schutz der Kinder gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern“, erklärt Karin Homann von der Polizei Garbsen.

„Spitzenreiter“ fuhr fast doppelt so schnell wie erlaubt vor einem Kindergarten in Garbsen

Diese Höchstgeschwindigkeit wurde im gemessenen Zeitraum von 16 Autofahrern überschritten. Bei zehn Verkehrsteilnehmern lag die Geschwindigkeitsüberschreitung dabei im sogenannten Verwarngeldbereich von bis zu 55 Euro. „Diese Personen konnten direkt vor Ort bezahlen“, erklärt Homann. „Die übrigen sechs Verkehrsteilnehmer bekommen einen Bußgeldbescheid der Region Hannover zugesandt.“ Ein Bußgeld müssen Fahrer zahlen, die innerorts mehr als 15 Stundenkilometer zu schnell fahren.

Trauriger Spitzenreiter der Geschwindigkeitskontrolle war ein Fahrer, der mit 55 Stundenkilometern in der 30er-Zone vor dem Kindergarten geblitzt wurde – also fast doppelt so schnell fuhr, wie erlaubt.