Berenbostel

Beamte der Polizei Garbsen waren am Sonnabend in Berenbostel im Einsatz in einem Streit zwischen einer Vermieterin und einem Mieter. Der 32-Jährige hatte die Polizei gerufen. Er beklagte, dass jemand die von ihm selbst verlegte Terrasse vor einem Mehrfamilienhaus an der Molkereistraße offenbar abgebaut hatte. Die Steine lagen „nun fein säuberlich geordnet neben seinem Bauvorhaben“, teilt die Polizei mit.

Erste Ermittlungen ergaben hingegen, dass der Bau der Terrasse gar nicht mit der Vermieterin abgesprochen war. „Eine im Briefkasten hinterlassene Notiz bekräftigte diesen Verdacht“, heißt es von der Polizei. Weil niemand der Beteiligten eine Straftat begangen hatte, rieten die Polizisten dem Mieter zur Klärung des Sachverhalts auf dem zivilrechtlichen Weg.

Haus wird mit Eiern beworfen

Damit war der Fall allerdings noch nicht vorbei. Später am selben Tag erschien die Vermieterin auf der Polizeiwache in Garbsen. Sie berichtete den Beamten, ihr Haus sei inzwischen mit Eiern beworfen worden – als Täter habe sie den 32-jährigen Mieter erkannt.

Von Gerko Naumann