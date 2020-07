Schloß Ricklingen

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Frauen an der Straße Am Blauen See angegriffen. Nach Angaben der Polizei wollte die Gruppe gegen 2.20 Uhr einen Streit zwischen dem Mann und einer weiteren Frau schlichten. Daraufhin beleidigte der Täter die Frauen zunächst. Kurz darauf wurde er handgreiflich. Er würgte eines der Opfer und warf eine Glasflasche auf ein anderes. Die Frau konnte ausweichen.

Die Polizei in Garbsen ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den Unbekannten. Er wird als etwa 25 Jahre alt geschildert, soll athletisch sein, ein südosteuropäisches Aussehen und braune Haare haben. Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann