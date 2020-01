Berenbostel/Havelse

Einbrecher haben in der Nacht zu Montag Geld aus einem Büro des griechischen Restaurants Kalimera in Berenbostel gestohlen. Nach Angaben der Polizei in Garbsen hat sich die Tat zwischen 0.30 und 0.55 Uhr abgespielt. Die Unbekannten kletterten auf das Vordach des Gebäudes an der Steinriede und hebelten ein Fenster zum Büro auf. Den Gastraum betraten sie nicht.

Einbrecher klettern in Havelse auf Balkon

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montag zwischen 16.10 und 19.40 Uhr in Havelse. Dort erbeuteten die Täter in einem Einfamilienhaus am Bocksbartweg Geld und Schmuck. Zunächst seien sie beim Aufhebeln eines Fensters gescheitert, teilt die Polizei mit. Deshalb kletterten die Täter über den Wintergarten auf den Balkon, gelangten über die dortige Tür ins Haus und durchsuchten mehrere Räume.

Wie hoch die jeweiligen Schäden sind, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittler suchen in beiden Fällen Zeugen. Die melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann