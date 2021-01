Berenbostel

Polizisten aus Garbsen haben am Sonntag zwei entlaufene Rassehühner eingefangen – und suchen nun deren Besitzer. Zur Mittagszeit riefen die ersten Zeugen an, die die Tiere ausgerechnet in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants an der Bundesstraße 6 herumlaufen sahen. Aus Sicht der Polizei bestand die größte Gefahr allerdings darin, dass die Tiere auf die viel befahrene Fahrbahn laufen.

Lesen Sie auch: Entlaufenes Schaf irrt über die B6 – und wird erschossen

Anzeige

Bei einem ersten Einsatz konnten die Beamten sie allerdings nicht entdecken. Das gelang allerdings bei einem zweiten Versuch um etwa 15.30 Uhr. „Nun tauchten die Hühner etwas weiter nördlich auf einem Feld in Höhe der Philipp-Reis-Straße auf“, teilt die Polizei mit. Die Beamten konnten die entlaufenen Tiere – es handelt sich um einen Hahn und eine Henne – einfangen.

Hühner werden zur Polizeiwache gebracht

Dabei war es von Vorteil, dass einer der Beamten vor Ort in seiner Freizeit als Jäger aktiv ist. Er stellte fest, dass es sich bei den handzahmen Tieren von der B 6 um ungewöhnliche Rassenhühner handelt, nämlich um sogenannte Seidenhühner. Die durften zunächst mit auf die Polizeiwache und wurden dann vorübergehend an eine Anwohnerin vermittelt, die sich mit Hühnern auskennt.

Die Besitzer der Tiere können sich bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 melden.

Von Gerko Naumann