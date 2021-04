Berenbostel

Ein Zeuge hat die Polizei Garbsen auf die Spur von zwei Fahrraddieben gebracht. Der 66-Jährige beobachtete die Männer am Mittwoch, 24. März, gegen 12 Uhr bei ihrer Tat, wie die Polizei jetzt mitteilt. Die Täter nahmen ein schwarz-weißes E-Bike eines 58-Jährigen mit, das angeschlossen vor einem Wohnhaus an der Theodor-Storm-Straße in Berenbostel stand. Dafür brachen sie das Schloss auf, mit dem das Rad an einem Fahrradständer befestigt war. „Da das Fahrrad zusätzlich mit einem Speichenschloss gesichert war, mussten die beiden Diebe das Fahrrad wegtragen“, teilt Angela Brettschneider von der Polizei Garbsen mit.

Zeuge beschreibt der Polizei die Diebe

Das sah der Zeuge. Er beschrieb die Täter folgendermaßen: Die Männer sollen zwischen 16 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Einer trug einen grauen Pullover mit aufgesetzter Kapuze. Der andere war mit einer schwarzen Weste bekleidet und soll schwarze Haare haben.

Die Polizei schätzt den Wert des Fahrrads auf 1500 Euro und ermittelt wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Die Ermittler in Garbsen nehmen weitere Hinweise von Zeugen unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 entgegen. Die Polizeistation in Berenbostel ist tagsüber unter Telefon (0 51 31) 46 31 90 zu erreichen.

Von Gerko Naumann