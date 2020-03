Havelse

Die Polizei Garbsen hat in der Nacht zu Sonntag einen mutmaßlichen Einbrecher in einer Bäckerei in Havelse festgenommen. Nach Angaben der Ermittler betrat der 34-Jährige das Geschäft an der Straße Am Hasenberge gegen 1.45 Uhr nachts. Die Tür stand offen, weil bereits Mitarbeiter in der Backstube arbeiteten.

Davon ließ sich der Täter nicht beeindrucken. Er kletterte aufs Dach. Dort versuchte er, ein Oberlicht aufzuhebeln, um in einen anderen Raum zu gelangen. Das bemerkten die Mitarbeiter, sie riefen die Polizei. Die Beamten fassten den verhinderten Einbrecher, der der Polizei wegen ähnlicher Taten bereits bekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei in Garbsen prüft, ob der Verdächtige möglicherweise auch für andere Einbrüche in den vergangenen Wochen verantwortlich ist.

Von Gerko Naumann