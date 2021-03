Berenbostel

Die Baumärkte in Garbsen sind nach wie vor nur unter strengen Corona-Bedingungen geöffnet. Das hat einen 34-jährigen Ladendieb am Freitag aber nicht davon abgehalten, Ware im Wert von 435 Euro in eine Tasche zu stopfen. Mit der wollte er das Geschäft gegen 16.15 Uhr verlassen, ohne zu bezahlen. Das beobachtete ein Ladendetektiv, der die Polizei alarmierte.

Die Beamten fanden heraus, dass der Ladendiebstahl nicht das einzige Problem des aus Berlin stammenden Mannes war. Er hatte auch eine geringe Menge Marihuana dabei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass der 34-Jährige bereits per Haftbefehl wegen weiterer Diebstähle gesucht wurde. Die Beamten brachten ihn deshalb in ein Gefängnis in Hannover.

Von Gerko Naumann