Garbsen

Die Verschärfung der Corona-Verordnung in Niedersachsen hat Auswirkungen für Fahrgäste in Bussen und Bahnen: Sie müssen während der Fahrt seit Sonntag FFP2-Masken tragen. Die sogenannten OP-Masken reichen damit nicht mehr aus. Die Polizei in Garbsen hat die Einhaltung der neuen Regeln am Montag kontrolliert – und dabei in zweieinhalb Stunden 46 Verstöße in Bussen und Bahnen festgestellt, die zwischen Hannover-Stöcken und Garbsen fahren.

Polizei verzichtet noch auf Bußgeld

Weil die neue Verordnung erst so kurz galt, verzichteten die Polizistinnen und Polizisten noch auf das Verhängen eines Bußgeldes. Die Betroffenen seien lediglich auf die FFP2-Maskenpflicht hingewiesen und mündlich verwarnt worden, heißt es von der Polizei Garbsen. Zur Kasse gebeten werden hingegen sechs weitere Menschen, die keinen 3G-Nachweis bringen konnten – also weder genesen noch geimpft oder getestet waren. Zudem mussten die Personen das jeweilige Verkehrsmittel verlassen. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in den nächsten Tagen an.

Von Gerko Naumann