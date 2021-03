Berenbostel

Die Polizei in Garbsen hat am Wochenende wieder mehrfach Hinweise auf mögliche Corona-Verstöße erhalten. Einer davon führte die Beamten zu einer privaten Party in einer Dachgeschosswohnung an der Bussenstraße in Berenbostel.

Dort feierten sieben Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren. Weil die jungen Leute aus verschiedenen Haushalten stammen, stellt das einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung dar. Die Polizisten lösten die Feier auf und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Die Partygäste müssen sich jeweils auf ein Bußgeld von mindestens 150 Euro einstellen.

Bei ihren Kontrollen im Stadtgebiet stellten die Beamten weitere Verstöße fest. Sie waren unter anderem auf Spielplätzen und an den Haltestellen der Bahnen und Busse unterwegs.

Von Gerko Naumann