Altgarbsen

Ein 39-jähriger Einbrecher ist in der Nacht zu Freitag zweimal von der Polizei Garbsen festgenommen worden. Gegen 0.20 Uhr wurden die Beamten zu einem Kiosk in Altgarbsen gerufen. Eine Anwohnerin hatte das Klirren einer Scheibe gehört. Daraufhin sah sie aus dem Fenster und beobachtete den Täter, der offenbar gerade ein großes Loch in die die Tür des gegenüberliegenden Kiosks geschlagen hatte. Durch dieses Loch kletterte der Mann und brachte Zigaretten zu seinem Auto, das in der Nähe geparkt war.

Die Zeugin wählte den Notruf und gab den Polizisten eine genaue Täterbeschreibung. Damit gelang es den Beamten, den 39-Jährigen, der sich hockend hinter einem Auto versteckte, zum ersten Mal in dieser Nacht festzunehmen. Die Beweise für seine Tat waren relativ eindeutig, teilt die Polizei mit. Der Mann trug Werkzeug bei sich, zudem hatte er sich beim Einschlagen der Scheibe eine blutende Wunde an der Hand zugezogen.

Verletzung hält Einbrecher nicht von zweitem Versuch ab

Die hielt ihn allerdings nicht von einem zweiten Einbruch im selben Kiosk ab, nachdem er wieder auf freien Fuß gesetzt worden war. Die Scheibe war inzwischen vorübergehend notdürftig verglast worden. Deshalb kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens die Stelle weiterhin regelmäßig. Gegen 4.30 Uhr fiel den Beamten dabei auf, dass das Fenster erneut eingeschlagen worden war. Direkt vor dem Gebäude trafen sie auf den 39-Jährigen, der zwei offenbar gerade erbeutete Schachteln Zigaretten wegwarf und flüchtete.

Die Polizisten verfolgten den Mann, holten ihn ein und nahmen ihn erneut fest. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten sie ihn nun in eine Zelle. Bei den Ermittlungen bittet die Polizei mögliche weitere Zeugen um Hinweise. Diese melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann