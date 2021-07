Stelingen

Die Polizei Garbsen hat am Freitagabend einen 60-Jährigen kontrolliert, der offensichtlich betrunken die Straße Am Berge in Stelingen befuhr. Wie die Beamten mitteilten, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 5 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem durfte der Mann nicht weiterfahren.

Während der Kontrolle leistete der Autofahrer Widerstand gegen die Polizeibeamten – alle blieben aber unverletzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand eingeleitet.

Von Linda Tonn