Osterwald/Berenbostel

Bei einer Kontrolle am frühen Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr hat die Polizei Garbsen in der Kurzen Straße in Osterwald die Fahrerin eines Opels angehalten. Angaben der Beamten zufolge ergab ein Urintest, dass die 36-Jährige Kokain genommen hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen, zudem durfte die Frau nicht weiterfahren. Sie muss mit einem Verfahren rechnen.

Bereits am Sonnabend gegen 23 Uhr hatte die Polizei auf der Osterwalder Straße einen 42-Jährigen auf einem E-Scooter kontrolliert. Er war offensichtlich betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von Linda Tonn