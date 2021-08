Garbsen

Mit 82 Stundenkilometern war ein Autofahrer in geschlossener Ortschaft unterwegs, als die Polizei ihn erwischte. Diesen und weitere Raser stoppten Beamte am Dienstag bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle im Garbsener Stadtgebiet.

Bei der Überwachung einer 50er-Zone an der Straße Koppelknechtsdamm in Osterwald mit einem Handlasermessgerät wurden insgesamt 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Allein zwölf Fahrer und Fahrerinnen überschritten dabei die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 21 Stundenkilometer. Mit nicht unerheblichen Konsequenzen: „Sie müssen nun mit einem Bußgeld und einer Punkteeintragung im Verkehrsregister rechnen“, sagt Norman Frigge von der Polizeiinspektion Garbsen.

Bei Rot über die Ampel oder Handy am Ohr: Bußgeld und ein Punkt

Die „Höhepunkte“ der Kontrolle: Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 82 Stundenkilometer in der Ortschaft, ein weiterer Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. „Weiterfahren durfte er natürlich nicht“, so Frigge.

Bei mobilen Kontrollen erwischte die Polizei einen Fahrer, der bei Rot über die Ampel fuhr, ein anderer benutzte sein Handy während der Fahrt. „Auch diese Verkehrsteilnehmer müssen nun mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen“, so der Polizeihauptkommissar.

Marihuana im Blut kostet 500 Euro Strafe

Ein 46-jähriger Garbsener, der mit seinem Auto in Altgarbsen kontrolliert wurde, räumte gegenüber den Beamten den Konsum von Marihuana am Vortag ein. Für die Polizisten bestand deshalb der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Dem Mann wurden eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Das Ergebnis steht noch aus. Doch Frigge stellt klar: „Bei einem positiven Blutgutachten wird auf den Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zukommen. Darüber hinaus muss er den Führerschein für einen Monat abgeben.“

Von Simon Polreich