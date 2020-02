Garbsen-Mitte

Die Polizei Garbsen hat am Sonnabend eine angetrunkene 18-jährige Autofahrerin gestoppt. Die junge Frau geriet an der Straße An der Universität am neuen Campus Maschinenbau in eine Verkehrskontrolle. Den Beamten fiel auf, dass sie nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein.

Für die 18-Jährige wird das unangenehme Konsequenzen haben. Sie ist noch in der Probezeit für ihren Führerschein – und solange gilt eine Promillegrenze von 0,0. Deshalb muss sich die Frau auf eine „empfindliche Geldbuße und eine Nachschulung“ einstellen müssen, teilte die Polizei mit.

Von Gerko Naumann