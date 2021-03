Berenbostel/Altgarbsen

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabendabend auf der Bundesstraße 6 bei Garbsen hat die Polizei einen 28-jährigen Mann aus Neustadt gestoppt, der mit einem Transporter unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, zeigte er einen ausländischen Führerschein vor, der in Deutschland nicht gültig ist. Der Mann durfte nicht weiterfahren und muss sich in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bei einer Verkehrskontrolle in Altgarbsen stoppten die Beamten am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr einen Wunstorfer, bei dem Alkohol in der Atemluft festgestellt wurde. Ein Test in der Dienststelle ergab einen Promillewert von 0,62. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Er muss zudem mit einem Monat Fahrverbot und 500 Euro Bußgeld rechnen.

Von Linda Tonn