Altgarbsen/Auf der Horst

Die Polizei Garbsen hat in der Nacht zu Sonntag einen betrunkenen Autofahrer im Stadtteil Auf der Horst gestoppt. Der 22-Jährige war gegen 3.50 Uhr auf der Straße Auf der Horst unterwegs und geriet in eine Polizeikontrolle. Dabei merkten die Beamten, dass der Atem des Autofahrers nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von 1,72 Promille. Zudem fanden die Ermittler im Auto Drogen. Deshalb leiteten sie Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der gleichen Nacht gegen 0.20 Uhr in Altgarbsen. Dort kontrollierten Polizisten einen 45-jährigen Autofahrer aus Hannover an der Alte Ricklinger Straße. Der Alkoholtest zeigte einen wert von 1,23 Promille an. Die Beamten zogen den Führerschein ein und schrieben eine Strafanzeige.

Von Gerko Naumann