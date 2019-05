Auf der Horst

Eine Streife der Polizei Garbsen hat in der Nacht zu Sonnabend einen betrunkenen Autofahrer im Stadtteil Auf der Horst gestoppt. Der 59-Jährige wurde gegen 2.20 Uhr am Planetenring kontrolliert. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille. Daraufhin wurde dem Garbsener in der Wache eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben und sich demnächst in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Berichte über weitere Einsätze der Polizei in Garbsen lesen Sie hier.

Von Gerko Naumann