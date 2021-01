Berenbostel/Altgarbsen

Ein 26-Jähriger Garbsener hat sich in der Nacht zu Sonntag als völlig unbelehrbar erwiesen. Kurz nach 1 Uhr geriet er an der B 6 in Berenbostel zum ersten Mal in eine Polizeikontrolle. Dabei merkten die Beamten, dass der Mann nach Alkohol roch – das bestätigte ein Atemalkoholtest, der laut Polizei einen Wert von 2,42 Promille ergab. Wie in solchen Fällen üblich, wurde der Führerschein des Mannes eingezogen. Zudem nahm ihm ein Arzt in der Wache Blut ab. Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Anschließend riefen sie dem Garbsener ein Taxi, in das er auch einstieg.

„Die Kollegen nahmen an, dass der Fahrer nach Hause gebracht werde und der Einsatz somit erledigt sei“, sagt Polizeihauptkommissar Wolfgang Meyer-Peter von der Polizei Garbsen. Ein Irrtum, wie sich nur 20 Minuten später herausstellen sollte. Gegen 2.30 Uhr sahen Beamte auf Streife das Auto des 26-Jährigen auf der Gutenbergstraße wieder – und der Mann saß erneut am Steuer. Die gesamte Prozedur wurde wiederholt. Dieses Mal ergab der Alkoholtest „nur noch“ einen Wert von 1,43 Promille. Die Folge: Zwei neue Ermittlungsverfahren – schließlich war der Mann nun auch noch ohne Führerschein unterwegs.

Um ganz sicher zu gehen, nahmen die Polizisten dem Garbsener nun seinen Autoschlüssel ab. „Dieses Mal ließ er sich mit einem Taxi nach Hause fahren“, sagt Meyer-Peter.

Von Gerko Naumann