Garbsen-Mitte/Altgarbsen

Eine Funkstreife der Polizei Garbsen hat am Wochenende bei Kontrollen im Garbsener Stadtgebiet zwei Autofahrer ohne Führerschein gestoppt. Die Beamten kontrollierten am Sonnabend gegen 13 Uhr an der Straße An der Universität einen 39-jährigen BMW-Fahrer. Er hatte keine Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Auch gegen die 38-jährige Besitzerin des Fahrzeugs, die auf dem Beifahrersitz saß, wird ein Verfahren eingeleitet. Sie hatte zugelassen, dass der Mann ohne Führerschein am Steuer saß.

Auch gegen einen 19-Jährigen hat die Polizei ein Verfahren eingeleitet. Ihn hatte sie am Sonnabend gegen 18 Uhr in seinem Mercedes in der Mozartstraße gestoppt. Er fuhr ohne Führerschein.

Von Linda Tonn