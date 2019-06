Berenbostel

Ein kurioses Fundstück beschäftigt die Polizei in Garbsen: Die Beamten suchen den Eigentümer eines Hubwagens. Den hat ein 40-jähriger Garbsener am 21. Mai am Graham-Bell-Weg in Berenbostel gefunden. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um ein Gerät der Marke Yale, Typ HU PE 20 T. Der Hubwagen hat einen Wert von rund 300 Euro. Die Polizei stellte ihn sicher. Den Eigentümer konnten die Beamten aber noch nicht ermitteln – deshalb suchen sie jetzt nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter (05131) 465900 zu erreichen.

Von Gerko Naumann