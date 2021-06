Meyenfeld

Die Polizei Garbsen hat in der Nacht zu Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher in Meyenfeld festgenommen. Die Männer werden beschuldigt, eine Garage aufgebrochen zu haben. Bei einem der beiden Verdächtigen fanden die Beamten in einer Bauchtasche drei möglicherweise sehr wertvolle Uhren. Es handelt sich nach Angaben der Ermittler um eine silberne Herrenarmbanduhr der Marke Rolex, Cosmograph Daytona, eine Herrenarmbanduhr der Marke Glashütte Original mit einem rotbraunen Lederarmband und um eine Herrenarmbanduhr der Marke Patek Philippe Geneve mit einem schwarzen Lederarmband.

Experte soll Echtheit der Uhren prüfen

Die Polizei geht nun dem Verdacht nach, dass die Uhren ebenfalls aus einem Einbruch stammen könnten. Ob sie echt sind und wie hoch ihr Wert ist, soll nun von Experten geprüft werden. Die Ermittler suchen nun den Eigentümer, der den Verlust der Uhren noch gar nicht bemerkt haben könnte. Der meldet sich – möglichst mit entsprechenden Nachweisen – bei der Polizei in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann