Auf der Horst

Auf der Suche nach einem mutmaßlichen Einbrecher ist die Polizei Garbsen in der Nacht zu Sonnabend in den Stadtteil Auf der Horst geeilt. Eine Anwohnerin der Straße Jupiterhof hatte gegen 2.30 Uhr eine verdächtige Person beobachtet und die Beamten verständigt. Statt eines Einbrechers trafen die Polizisten aber nur eine Nachbarin an. Die war mithilfe einer Taschenlampe auf der Suche nach ihrer entlaufenen Katze.

Die Beamten halfen bei der Suche, diese blieb jedoch vorerst erfolglos. Die Ermittler weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Anruferin alles richtig gemacht hat. In der dunklen Jahreszeit steige die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäß an. „Deshalb sind wir als Polizei für Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Feststellungen jederzeit dankbar“, sagt Polizeihauptkommissar Christoph Ahlborn.

Von Gerko Naumann