Havelse/Altgarbsen

Unbekannte haben am Freitag in Havelse eine Handtasche aus dem Auto einer 68-Jährigen gestohlen. Dazu schlugen sie gegen 16.15 Uhr eine Scheibe ihres VW Golf ein, der am Friedhof an der Straße Am Hasenberge geparkt war, wie die Polizei Garbsen mitteilt.

Ein Zeuge berichtete den herbeigerufenen Beamten, dass er zwei Personen beobachtet habe. Diese hätten sich verdächtig verhalten und sich plötzlich schnell in Richtung Mittellandkanal entfernt. Dort fanden die Polizisten dann auch die Handtasche. Sie trieb im Wasser, die Geldbörse samt Geld fehlten. Die beiden Verdächtigen sollen Jugendliche sein. Der eine wird als 1,85 Meter groß, der andere als 1,70 Meter groß beschrieben. Sie waren nach Angaben der Ermittler dunkel gekleidet. Einer trug eine Hose mit aufgesetzten Seitentaschen.

Polizei hofft auf Zeugen am Kanal

Die Polizei hofft auf weitere Hinweise, da am Kanal am Freitagnachmittag relativ viele Menschen unterwegs waren. Zeugen können sich unter Telefon (05131) 7014515 melden.

Das gilt auch für einen weiteren Autoaufbruch in Altgarbsen. Der hat sich nach Angaben der Ermittler zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonnabend, 9.30 Uhr, abgespielt. Der betroffene BMW stand auf dem Parkplatz der Pension Altgarbsen an der Hannoverschen Straße. Die Täter schlugen die Scheibe ein, gestohlen wurde offenbar nichts. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Von Gerko Naumann