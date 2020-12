Frielingen

Unbekannte sind am Montag, 30. November, zwischen 5 und 20.55 Uhr in ein Einfamilienhaus am Lärchenweg in Frielingen eingebrochen. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, hatten die Täter die Terrassentür aufgebrochen und waren so ins Innere des Hauses gelangt. Sie nahmen Geld, Schmuck, Lebensmittel und Getränke mit. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 51 31) 701 45 15.

Von Jutta Grätz