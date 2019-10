Meyenfeld/Berenbostel

Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in Garbsen. Die erste Tat spielte sich am Freitag zwischen 18.40 und 22.40 Uhr in Meyenfeld ab. Unbekannte hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses am Speckmannsweg auf und stahlen Geld. Ein weiterer Einbruch in Berenbostel soll sich am Freitag zwischen 18 Uhr und 1 Uhr ereignet haben. An der Straße Neuer Landweg in Berenbostel hebelten die Täter ein Fenster auf. Aus dem Haus nahmen sie Geld und Schmuck mit. Die Polizei in Garbsen sucht nun Zeugen. Sie melden sich unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15.

Von Gerko Naumann