Meyenfeld

Die Polizei Garbsen sucht einen jungen Fahrradfahrer, der einen Unfall verursacht haben soll. Dabei ist ein elfjähriges Mädchen bereits am Donnerstag, 24. Juni, leicht verletzt worden, wie die Beamten erst jetzt mitteilen. Es stand mit seinem Fahrrad um etwa 7.30 Uhr am Fahrbahnrand des Landrat-Hahne-Wegs. Die Elfjährige sah einen Jungen mit seinem Fahrrad auf sich zufahren. Der soll freihändig gefahren sein, da er ein Handy in der Hand hielt.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Deswegen übersah der Jugendliche das Mädchen offenbar auch und fuhr von hinten auf dessen Fahrrad auf. Die Elfjährige wurde bei dem Aufprall mit dem Bauch gegen den Lenker gestoßen. Der Junge entschuldigte sich kurz und fuhr dann weiter, teilt die Polizei in Garbsen mit. Er soll etwa 14 bis 16 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise von Zeugen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann