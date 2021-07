Berenbostel

Seit Mittwochabend ist die 16-jährige Nicole Anna L. aus Berenbostel vermisst. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilte, hatte sie sich an diesem Tag zum letzten Mal bei ihrer Mutter gemeldet und mitgeteilt, dass sie am Donnerstag, 1. Juli, wieder zu Hause sein werde. Allerdings blieb die Jugendliche auch am Freitag verschwunden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Garbsen, war die 16-Jährige am Mittwoch mit Bekannten in Berenbostel sowie auf dem Schützenplatz in Hannover unterwegs. Nach der Rückkehr nach Berenbostel trennten sich jedoch ihre Wege. Am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr hatte sie ihrer Mutter eine Nachricht geschrieben. Darin stand, dass man sich nicht um sie sorgen müsse und sie am Donnerstag zurück sein werde.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der 16-jährigen Nicole Anna L. aus Garbsen-Berenbostel. Quelle: Privat

Aufgrund ihres Alters schließt die Polizei eine Eigengefährdung nicht aus. Nachdem erste polizeiliche Maßnahmen erfolglos verliefen, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe. Nicole Anna ist etwa 1,65 Meter groß und schlank und hat lange braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein helles Top, eine hell-blau-graue Hose sowie weißen Socken und schwarze Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer (05131) 701 4515 zu melden.

Von Linda Tonn