Berenbostel

Seit Mittwochabend wurde die 16-jährige Nicole Anna L. aus Berenbostel vermisst. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilte, hatte sie sich an diesem Tag zum letzten Mal bei ihrer Mutter gemeldet und mitgeteilt, dass sie am Donnerstag, 1. Juli, wieder zu Hause sein werde. Allerdings blieb die Jugendliche auch am Freitag verschwunden. Die Polizei löste deshalb eine Fahndung aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Garbsen, war die 16-Jährige am Mittwoch mit Bekannten in Berenbostel sowie auf dem Schützenplatz in Hannover unterwegs. Nach der Rückkehr nach Berenbostel trennten sich jedoch ihre Wege. Am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr hatte sie ihrer Mutter eine Nachricht geschrieben. Darin stand, dass man sich nicht um sie sorgen müsse und sie am Donnerstag zurück sein werde.

Nachdem eine erste Suche erfolglos blieb, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am Freitagabend gab es dann Entwarnung: Die 16-Jährige hielt sich in Barsinghausen auf, es geht ihr gut.

Von Linda Tonn