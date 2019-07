Berenbostel

Die Polizeistation in Berenbostel ist demnächst über eine neue Telefonnummer zu erreichen. Diese lautet: (05131) 463190. Die Umstellung wird im Laufe des Monats Juli geschehen, kündigt die Polizei an. Die Wache in Berenbostel ist tagsüber von 6 bis 19 Uhr zu erreichen. Sie befindet sich an der Straße Rote Reihe 19 und ist eine Außenstelle der Polizeiinspektion in Garbsen.

Die Beamten dort sind weiterhin rund um die Uhr unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar. „Im Notfall gilt natürlich die Notrufnummer 110“, sagt Polizei-Sprecherin Karin Homann.

Von Gerko Naumann